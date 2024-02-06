"السعودية للكهرباء" تطرح صكوكا على شريحتين بقيمة 2.2 مليار دولار

ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) اليوم الثلاثاء إن الشركة السعودية للكهرباء، طرحت صكوكا للبيع على شريحتين قيمتها 2.2 مليار دولار.

وقالت الخدمة إن السعر الاسترشادي للصكوك لأجل خمس سنوات انخفض من 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية إلى 90، كما انخفض السعر الاسترشادي للصكوك لأجل 10 سنوات من 115 نقطة أساس إلى 110، وذلك بعد أن تجاوز حجم الطلب 10 مليارات دولار.

وقلصت الشركة السعودية للكهرباء، السعر الاسترشادي لبيع صكوكها على شريحتين بعد أن حجم طلبات كبير.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن بدء إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك المُنشأ في تاريخ 31مارس 2023م، ويتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الطرح النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم تحديدهما بناءً على ظروف السوق، موضحة أن تاريخ بداية الطرح 6 فبراير 2024، وينتهي يوم 7 فبراير 2024، علما أن هذا التاريخ المتوقع لنهاية الطرح يخضع لظروف السوق.

وقد عينت الشركة كلا من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى إس سي كمديرين للطرح.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي بزيادات بقيمة 1000دولار، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ويحدد العائد وسعر الصك وفق ظروف السوق، فيما تبلغ مدة استحقاق 5 و/أو 10سنوات، حسب ظروف السوق.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة تم تفصيلها في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وذكرت أن الإعلان عن الطرح لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي 1933، بصيغته المعدلة.