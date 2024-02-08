"المحافظة للتعليم" تعتزم طرح 20% من رأسمالها والإدراج في "نمو"
بدء فترة الطرح يوم 28 فبراير الجاري
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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة المحافظة للتعليم عن نية الشركة لطرح (1.6) مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي رأسمال الشركة بعد الزيادة وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الشركة حصلت على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 2023م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 20 ديسمبر 2023م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.
وذكرت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأربعاء 28 فبراير 2024م وتنتهي بنهاية يوم الخميس 7مارس 2024م).
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