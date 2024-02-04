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سوق السعودية

"يقين كابيتال": سعر طرح "عبر الخليج للتسويق" 51 ريالا للسهم

بلغت نسبة تغطية الأسهم المطروحة نحو 109%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال"بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 600 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة وحددت سعر الطرح عند 51 ريالا للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن نسبة التغطية للطرح بلغت 108.92% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي استمرت بين يومي 10و29 من يناير الماضي.

وذكرت شركة يقين المالية أنها بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ستقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في السوق الموازية "نمو".

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