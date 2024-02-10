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ارتفاع أسهم "ناسداك" و "ستاندرد آند بورز" عند الإغلاق بدعم الشركات الكبرى

أسهم "إنفيديا" ارتفعت لتبلغ مستوى قياسيا

دبي - العربية.نت
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قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 5000 نقطة لليوم الثاني في جلسة الجمعة، بدعم من أسهم الشركات الكبرى وشركات الرقائق الإلكترونية ومنها إنفيديا، وذلك في ظل رهان المستثمرين على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطلعهم إلى بيانات أرباح قوية.

وارتفعت أسهم إنفيديا لتبلغ مستوى قياسيا بعد تقرير لـ"رويترز" ذكر أن الشركة تبني وحدة أعمال جديدة تركز على تصميم شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، بما في ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.98 نقطة، أو ما يعادل 0.56%، ليغلق عند 5026.29 نقطة، وفق "رويترز".

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كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 196.95 نقطة، أو 1.25%، إلى 15987.69 نقطة، في حين تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 59.19نقطة، أو 0.16%، إلى 38666.29 نقطة.

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