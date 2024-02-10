10 أسهم حققت ارتفاعات أسبوعية كبيرة بالبورصة المصرية

سجلت 10 أسهم مدرجة في البورصة المصرية ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي. في صدارة هذه الأسهم جاء سهم شركة "إعمار مصر للتنمية"، والذي سجل ارتفاعاً بأكثر من 44% ليصل إلى مستوى 5.890 جنيه.

وفي المركز الثاني حل سهم شركة العبوات الطبية بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 32.12% ليصل إلى مستوى 1.707 جنيه. وفي المركز الثالث جاء سهم شركة "مينا للاستثمار السياحي والعقاري" بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 26.94% ليصل إلى مستوى 2.059 جنيه.

وحل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الرابع بعدما ارتفع بنسبة 26.84% ليصل إلى مستوى 43 جنيها. أعقبه سهم شركة "ليسيكو مصر" في المركز الخامس بعدما صعد بنسبة 25.52% ليصل إلى مستوى 29.170 جنيه.

وفي المركز السادس حل سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعدما صعد بنسبة 24.55% ليصل إلى مستوى 25.010 جنيه. وحل سهم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير في المركز السابع مرتفعًا بنسبة 24.30% ليصل إلى مستوى 4.910 جنيه.

وجاء سهم شركة "شارم دريمز للاستثمار السياحي" في المركز الثامن بعدما صعد بنسبة 22.33% ليصل إلى مستوى 23.610 جنيه. وفي المركز التاسع جاء سهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون" بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 21.55% ليصل إلى مستوى 16.580 جنيه.

أخيرًا، حل سهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية "راميدا" في المركز العاشر بعدما ارتفع بنسبة 20.90% ليصل إلى مستوى 2.430 جنيه.

فيما تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة، بقيمة 8.2 مليار جنيه. وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 308.3 مليون ورقة، بقيمة 5.5 مليار جنيه.

واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 4.6 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 54.3 مليون ورقة بقيمة 3.7 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 413.4 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وفي المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 299 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السابع بحجم تداول بلغ 565.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 98.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 799.9 مليون جنيه.

وحل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز التاسع بحجم تداول 84.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 729.9 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 43.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 562.5 مليون جنيه.