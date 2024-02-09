بورصة مصر تقلص خسائرها الأسبوعية لـ 11 مليار جنيه

قلصت البورصة المصرية من خسائرها الأسبوعية بعد جلسة خضراء في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي. جاءت هذه الخسائر بضغوط ما تردد بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار وما تسبب فيه من حالة ارتباك كبيرة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.54% لتخسر الأسهم المدرجة نحو 11 مليار جنيه بعدما انخفض رأس المال السوقي من مستوى 2011 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2000 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% فاقدًا نحو 23 نقطة بعدما انخفض من مستوى 28434 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 28411 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% مضيفًا نحو 359 نقطة بعدما صعد من مستوى 34413 نقطة إلى نحو 34772 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% خاسراً نحو 10 نقاط بعدما انخفض من مستوى 12105 نقطة إلى نحو 12095 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.8% رابحًا نحو 256 نقطة بعدما صعد من مستوى 6630 نقطة إلى مستوى 6886 نقطة.

أيضاً، صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.3% مضيفاً نحو 317 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 9362 نقطة إلى نحو 9679 نقطة. فيما انخفض مؤشر "تميز" بنسبة 2.5% فاقدًا نحو 173 نقطة بعدما تراجع من مستوى 6694 نقطة إلى نحو 6521 نقطة.

أخيرًا، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.9% مضيفاً نحو 14 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1463 نقطة إلى نحو 1477 نقطة.