سوق السعودية
الحصان: 13 مليار ريال حجم الطروحات الأولية بالسوق السعودية في 2023
بناء سوق متقدمة هي أحد ركائز مستهدفات رؤية 2030
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قال الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية، خالد الحصان، إن حجم الطروحات الأولية بالسوق السعودية في 2023 بلغ 13 مليار ريال.
وأضاف الحصان على هامش ملتقى الأهلي المالية، وفي جلسة أدارتها مذيعة "العربية Business" نادين هاني، أن حجم الطروحات الثانوية في السوق في العام الماضي سجلت 5 مليارات ريال.
وأكد الحصان، أن بناء سوق متقدمة هي أحد ركائز مستهدفات رؤية 2030، لافتا إلى أن الأسواق المالية أحد أهم ركائز اقتصاد الدول.
وأشار الحصان إلى أن تنوع القطاعات في السوق يعطي عمقا استراتيجيا لها.
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