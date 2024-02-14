الذهب يبقى دون مستوى 2000 دولار مع تراجع رهانات خفض الفائدة

ظل الذهب قريباً من أدنى سعر في شهرين اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار الأونصة، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر/كانون الأول أمس الثلاثاء.

وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4%أمس في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2005.00 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأميركي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض سعر الفائدة وكذلك حجم التخفيضات خلال العام الجاري.

وأظهرت البيانات أمس الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9%.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من ذروة ثلاثة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 862.14 دولار، وتراجعت الفضة 0.2% إلى 22.04 دولار.