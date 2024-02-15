ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما دفعت بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض، بينما تحول تركيز المتعاملين في السوق إلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الدلائل على موعد خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2003.67 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2015.50 دولار للأونصة، وفقا لـ "رويترز".

وانخفضت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني. وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل تراجع الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 212 ألفا.

وواصل مؤشر الدولار خسائره وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد صدور البيانات مما يجعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ويرجح المتداولون حاليا أن ينتظر صناع السياسة في المركزي الأميركي حتى يونيو/حزيران قبل خفض أسعار الفائدة. ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وينصب التركيز الآن على أرقام مؤشر أسعار المنتجين التي ستصدر غدا الجمعة. ومن المقرر أن يدلي ثلاثة مسؤولين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات في وقت لاحق من الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 3.1% إلى 963.63 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 1.2% إلى 900.10 دولار. وزادت الفضة 2.4% إلى 22.90 دولار للأونصة.