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سوق السعودية

إتاحة عقود الخيارات للأسهم المفردة للبنك الأهلي السعودي

يوم 18 فبراير الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تداول السعودية أن عقود الخيارات للأسهم المفردة لشركة البنك الأهلي السعودي ستكون متاحة للتداول اعتباراً من تاريخ 18 فبراير 2024 ، والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".

وقالت في بيان اليوم الخميس إن عقود الخيارات للأسهم المفردة ستمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، كما ستعزز من تنوع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

وفي نوفمبر الماضي أطلقت "تداول السعودية" عقود الخيارات للأسهم المفردة، لتكون ثالث منتجات المشتقات المالية المتداولة في السوق المالية السعودية.

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وتعتبر عقود الخيارات للأسهم المفردة عقوداً موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها. وقد تم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، والتي تشمل أصولها الأساسية 4 شركات هي أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، إس تي سي، وسابك.

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