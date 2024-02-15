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الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز مناسبة
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز
سوق السعودية

"سلوشنز" توصي بتوزيع 714 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام الماضي

بنسبة 60% من قيمة السهم الاسمية

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% على المساهمين عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"إن تاريخ التوصية بتاريخ 15فبراير 2024، وبلغ إجمالي المقترح توزيعه 714 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 119مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 6 ريالات للسهم تعادل نسبة 60% من قيمة السهم الاسمية.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً، كما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.

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وأوضحت أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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