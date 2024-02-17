أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تحقق قفزة قوية

ارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجما الخميس، بعد أن كشفت شركة إنفيديا، أكبر شركة لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، عن حصصها في هذه الشركات الصغيرة، مما يقدم أدلة على استراتيجية النمو الخاصة بها.

وأظهر ذلك نفوذ إنفيديا المتزايد في عالم الذكاء الاصطناعي مع نمو قيمتها السوقية بوتيرة سريعة، مما يجعلها ثالث أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية.

"إنفيديا" تصبح ثالث أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية

وكان أكبر استثمار لشركة إنفيديا بقيمة 147.3 مليون دولار في شركة Arm Holdings، مصمم الرقائق الذي فشلت شركة Nvidia في شرائه بعد أن وصلت الصفقة البالغة قيمتها 80 مليار دولار إلى عقبة مكافحة الاحتكار قبل عامين.

وكانت إنفيديا قد أشارت العام الماضي إلى اهتمامها بشراء أسهم "أرم" خلال أول ظهور للشركة البريطانية في بورصة ناسداك. ارتفعت أسهم شركة "أرم"، التي صعدت بأكثر من 90% في الـ 30 يومًا الأخيرة، بنسبة 5.7٪ تقريبًا يوم الخميس.

كشفت إنفيديا عن حصصها اعتبارًا من 31 ديسمبر في ملف 13F، في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وتتم مراقبة الإفصاح التنظيمي عن كثب من قبل المستثمرين ويرتبط عمومًا بالتحركات التي يقوم بها مديرو الصناديق.

ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية Recursion Pharmaceuticals (RXRX.O)، حيث استثمرت Nvidia ما يقرب من 76 مليون دولار، بنسبة 5%. وفي العام الماضي، قالت شركة Nvidia إنها ستستثمر فيها لتسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة ومقرها ولاية يوتا لاكتشاف الأدوية.

فيما استثمرت إنفيديا أيضًا ما يقرب من 3.7 مليون دولار في شركة تطوير المساعدات الصوتية التحادثية ساوند هاوند، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 66.7% إلى 3.76 دولار عند الإغلاق أول أمس.