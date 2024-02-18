سوق الأسهم السعودية تحقق مكاسب متتالية للجلسة 12 على التوالي

يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الـ12 على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة 6%، وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" في نهاية جلسة اليوم الأحد، نحو 17.4 نقطة أو 0.14% ليصل إلى 12502 نقطة عند أعلى مستوى منذ عام ونصف.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 9.23 مليار ريال عبر تداول 386.4 مليون سهم.

سجلت أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 65 شركات من إجمالي 233 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (نادك، التطويرية الغذائية، عذيب للاتصالات، أميانتيت، البحري) بنسب تراوحت بين 9.97% إلى 5.74%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (سلوشنر، الخريف، سلامة، أليانز إس إف، الإعادة السعودية) بنسبة تراوحت بين 5.28% إلى 2.16%.

وتصدر سهم "أمريكانا" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 54.1 مليون سهم، فيما تصدر سهم "سال" التداولات من حيث القيمة بـ407.4 مليون ريال.

قال خبير أسواق مالية تركي فدعق، إن هناك حالة ارتياح داخل سوق الأسهم السعودية مع استمرار تسجيل ارتفاعات في الجلسات الأخيرة، مشيرا إلى عدم وجود مفاجآت داخل السوق.

وذكر فدعق في مقابلة مع "العربية Business"، أن أقل من 40 شركة أعلنت عن نتائجها من 233 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية حتى منتصف فبراير.

وأشار إلى أن موسم إعلان النتائج ممتد حتى 31 مارس المقبل، مضيفا أن السوق تتفاعل مع ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز برنت 83 دولارا للبرميل، على الجانب الأخر هناك عدم تأكد حول ركود الاقتصاد الأميركي، وهناك احتمالية بألا يخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وأوضح أن مستوى 12500 نقطة التي وصل إليها مؤشر سوق السعودية اليوم هي الأعلى منذ أغسطس 2022، مضيفا أن مستوى المقاومة الأساسي للسوق حاليا عند 12800 نقطة.

وتابع: "أداء مؤشر السوق السعودية سيكون بين مستويات 12 ألف إلى 12800 نقطة حتى نهاية موسم الإفصاحات في 31 مارس المقبل".