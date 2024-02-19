سوق السعودية
مجلس إدارة "الرعاية المستقبلية" يوافق على الانتقال إلى سوق "تداول" الرئيسية
الإجراء مشروط بموافقة هيئة السوق المالية واستيفاء متطلبات قواعد الإدراج
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قرر مجلس إدارة شركة الرعاية المستقبلية التجارية بتاريخ 18 فبراير 2024،الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية في السعودية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق، والتي نصت عليها قواعد الإدراج.
وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإعلان لمساهميها عن أي تطورات جوهرية مستقبلية على الحدث فور وقوعها.
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