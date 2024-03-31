أسهم اليابان تسجل سلسلة من الأرقام القياسية هي الأعلى منذ 34 عاماً

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سجل مؤشر NIKKEI225 الياياني سلسلة من الأرقام القياسية هي الأعلى من 34 عاما وأنهى الربع على مكاسب 21% مدفوعا بتراجع كبير للين ونتائج قوية للشركات.

ولكن بنهاية الأسبوع الماضي بدأت التحذيرات من بنوك عالمية كبرى كـ"جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" حيث يقول محللو البنكين أن أسهم اليابان ذات الأداء القوي مُعرضة لخسائر بسبب تراكم مراكز الشراء الطويلة في الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية، من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين، الأمر الذي سيدفعهم إلى تقليصها بناء على التحليل الكمي Quantitative Analysis لبنك جي بي مورغان.

أما محلو مورغان ستانلي فيعتبرون أن الزخم بدأ بالتراجع في السوق اليابانية حيث أن مؤشر NIKKEI225 كسب 2.5% فقط في مارس، مقابل مكاسب تجاوزت 6% في فبراير و9% في يناير.

أما الأسهم الثقيلة هي التي يتوقع محللو "مورغان ستانلي" تراجعَها مثل مصنعة الرقائق "Tokyo Electron" المرتفعة 56% منذ بداية العام و"تويوتا موتورز" المرتفعة 49% والبنك الأكبر في اليابان "Mitsubishi UFJ" المرتفع 30% مع العلم أن مكرر ربحة مؤشر "NIKKEI225" يقف عند 21 مرة وهو أعلى من متوسط العشر سنوات الماضية، وهو مماثل لمكرر ربحية مؤشر S&P 500 ما يعني أن الأسهم اليابانية أصبحت "غالية" بحسب محللي البنكين.