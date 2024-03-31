مجلس إدارة "توبي" يوصي بزيادة رأس المال 100% بأسهم منحة

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أوصى مجلس إدارة شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" بتاريخ 30 مارس الجاري إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة 100%،عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة 150 مليون ريال من الأرباح المبقاة؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن رأس المال بعد الزيادة سيصبح 300 مليون ريال، وعدد الأسهم 300 مليون سهم، موضحة أن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وذكرت أن الأحقية في أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وأكدت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.