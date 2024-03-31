مع بدء شهر أبريل.. "غولدمان ساكس" يوصي بشراء هذه الأسهم الخمسة

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أعاد محللو بنك "غولدمان ساكس" تسمية عدد من الأسهم التي يمكن أن تشهد ارتفاعًا خلال شهر أبريل. وقال البنك إن هذه الشركات في وضع جيد مع بدء الربع الثاني.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، تشمل الأسهم التي يصنفها "غولدمان ساكس" بالشراء كلا من: "United Parcel Service"، و"Nasdaq"، و"Arcos Dorados"، و"Global Payments"، و"Arista Networks".

"أركوس دورادوس"

انخفض سهم الشركة المشغلة لـ"ماكدونالدز" في أميركا اللاتينية بأكثر من 12% في عام 2024، لكن الانخفاض يستحق الشراء، وفقًا لبنك "غولدمان ساكس".

وقال المحلل تياجو بورتولوسي: "نحن نعتبر عمليات البيع المستمرة لشركة "Arcos" غير مستحقة، ونعتقد أنها تخلق فرصة شراء فريدة للمستثمرين الراغبين في إضافة الانكشاف إلى أحد تجار التجزئة الأسرع نموًا في البرازيل".

وأضاف أن مبيعات المتاجر قوية، ولا تزال شركة "أركوس" منافسة في أجزاء كثيرة من البرازيل حيث المنافسة تعتبر ضئيلة".

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن افتتاح المتاجر مستمر على قدم وساق. وبينما تنتهي اتفاقية الامتياز الخاصة بالشركة في عام 2027، قال البنك إن التمديد قد يؤدي إلى إعادة التصنيف (عند الشراء).

"مع اقتراب [العائد على رأس المال المستثمر] من أعلى مستوياته على الإطلاق، وتسارع افتتاح المتاجر، ونظام الضمان الاجتماعي فوق التضخم، وخلفية تنافسية سهلة نسبيًا، فإننا نرى عام 2024 باعتباره عامًا للنمو المستمر، وتعزيز مكانة القيادة والتقييمات الأعلى".

"ناسداك"

هناك العديد من المحفزات الإيجابية التي قد تدعم المؤشر والأسواق العالمية، وفقًا للمحلل ألكسندر بلوستين.

قام البنك بترقية السهم للشراء من الحياد في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلا إنه وصل أخيرًا إلى نقطة انعطاف مع انتعاش النمو.

ويرى بلوستين أن "إيرادات التكنولوجيا المالية والمؤشرات في بورصة ناسداك تزيد من قيمة الشركة بشكل مضاعف مع مرور الوقت".

وقال البنك إن عمليات إعادة الشراء قد تكون أيضًا في مستقبل الشركة. وقال بلوستين: "بالنظر إلى قدرة شركة "ناسداك" على توليد تدفق نقدي حر فائض بعد تخفيض الديون وتوزيعات الأرباح، نعتقد أن هذا يفتح فرصة كبيرة لتنفيذ عمليات إعادة الشراء بدءًا من عام 2025".

وفي الوقت نفسه، فإن أسهم الشركة في وضع جيد لتحقيق المكاسب. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 8.5% هذا العام. وقال المحلل: "من المقرر أن يستفيد المؤشر من تحسن خلفية السوق".

"يو بي إس"

قال بنك "غولدمان ساكس" في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أسهم شركة الشحن العملاقة مهيأة للشراء. خرج المحلل جوردان أليجر من اجتماع المستثمرين الأخير للشركة وهو يشعر بالثقة في أن السهم لديه مجال كبير للتشغيل.

وأضاف: "ناقشت الإدارة مبادرات مختلفة بشأن اختراق السوق والإنتاجية وتأثيرها على الإيرادات ونمو الهامش حتى عام 2026".

واعترف أليجر بأن السهم عبارة عن "قصة استعراضية"، لكنه قال إن مخاوف المستثمرين بشأن النمو مبالغ فيها إلى حد كبير.

وكتب: "ومع ذلك، فإننا ندرك أن النمو واجه تحديات على مدى العامين الماضيين، ومن المرجح أن تثبت الشركة أن إعادة التسارع ممكنة للأسواق لمنحها الفضل".

انخفضت أسهم "يو بي إس" بأكثر من 5% منذ بداية العام حتى الآن.

وأضاف المحلل: "نحن نبقى على تصنيف الشراء لسهم "UPS" لأننا نعتقد أن الأحجام سوف تتعافى في النهاية، وسوف تكون التكاليف معتدلة، والتي عندما تقترن بمدخرات الإنتاجية من المفترض أن ترفع الهامش بالفعل".