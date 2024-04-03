"الراجحي المالية": مؤشر السوق السعودية يستهدف مستوى 12712 نقطة في يونيو

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وضع تقرير لشركة الراجحي المالية هدفا جديدا لمؤشر السوق السعودية الرئيسية "تاسي" عند 12712 نقطة بنهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المؤشر انخفض من أعلى مستوى سجله في 21 مارس الماضي عند 12835 نقطة بسبب التصحيح الذي لوحظ لبعض القطاعات.

وتوقع التقرير أن تكون أرباح الربع الأول للبنوك السعودية أفضل نسبيا، نظراً لاستمرار الطلب على الائتمان بقوة، وقدر سعر الفائدة على الريال "السايبور" عند 5.48% بنهاية عام 2024 و4.43% بحلول عام 2025.

أما فيما يتعلق بأسواق النفط، فتوقعت الراجحي المالية استمرار توازن السوق وبقاء الأسعار في المتوسط فوق 80 دولارا للبرميل خلال السنوات المقبلة.

وفي مقابلة مع "العربية Business"، قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن "الأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية لا أراها مضاربية المعني التقليدي.. يمكن تمت المبالغة في تقييمها إلا أن لديها نموذج أعمال".

وأضاف السديري"توقعاتنا لأسعار الفائدة متوافقة مع تقديرات الفيدرالي الأميركي بالخفض 3 مرات هذا العام".