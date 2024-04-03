"الراجحي المالية": مؤشر السوق السعودية يستهدف مستوى 12712 نقطة في يونيو
توقعت استمرار متوسط أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل في السنوات المقبلة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وضع تقرير لشركة الراجحي المالية هدفا جديدا لمؤشر السوق السعودية الرئيسية "تاسي" عند 12712 نقطة بنهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المؤشر انخفض من أعلى مستوى سجله في 21 مارس الماضي عند 12835 نقطة بسبب التصحيح الذي لوحظ لبعض القطاعات.
وتوقع التقرير أن تكون أرباح الربع الأول للبنوك السعودية أفضل نسبيا، نظراً لاستمرار الطلب على الائتمان بقوة، وقدر سعر الفائدة على الريال "السايبور" عند 5.48% بنهاية عام 2024 و4.43% بحلول عام 2025.
أما فيما يتعلق بأسواق النفط، فتوقعت الراجحي المالية استمرار توازن السوق وبقاء الأسعار في المتوسط فوق 80 دولارا للبرميل خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن "الأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية لا أراها مضاربية المعني التقليدي.. يمكن تمت المبالغة في تقييمها إلا أن لديها نموذج أعمال".
وأضاف السديري"توقعاتنا لأسعار الفائدة متوافقة مع تقديرات الفيدرالي الأميركي بالخفض 3 مرات هذا العام".
-
مؤسسة دولية تتوقع تعافي الاقتصاد السعودي في 2024 بفضل القطاع غير النفطيأكدت أن القطاع النفطي سيبدأ المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي للمملكة اعتبارا من ... اقتصاد
-
السعودية تحوز نصف استثمارات رأس المال الجريء بالمنطقة في الربع الأولشركة "سلة" السعودية استقبلت 130 مليون دولار قصص اقتصادية
-
"حساب المواطن" يودع 3.4 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر أبريلإجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 198 مليار ريال اقتصاد