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الأسهم الأميركية تسجل خسائر أسبوعية بضغط البيانات الاقتصادية

"S&P 500" انخفض 0.95% خلال الأسبوع

نيويورك - رويترز
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ارتفعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف عززت الرأي في قوة الاقتصاد لكنها زادت أيضا من فرص إرجاء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وتقدمت جميع القطاعات الرئيسية على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع قيادة أسهم شركات خدمات الاتصالات وأسهم الصناعة والتكنولوجيا للمكاسب، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية بضغط البيانات الاقتصادية المتباينة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس/ آذار، عما كان متوقعا مع زيادة الأجور بشكل مطرد، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة، وفق "رويترز".

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وربح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يصل إلى 57.87 نقطة أو 1.12% مسجلا 5204.30 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.95%.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 194.54 نقطة أو 1.21% ليسجل 16248.52 نقطة، في حين تراجع المؤشر 0.80% خلال الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 306.18 نقطة أو 0.79% إلى 38903.16 نقطة، فيما انخفض 2.27% خلال الأسبوع.

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