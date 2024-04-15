الأسهم الأوروبية تبدأ الأسبوع بحذر وسط التوترات الجيوسياسية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وجاءت أسهم شركات الدفاع بين أكبر الرابحين وسط تقييم المستثمرين للتداعيات الأوسع نطاقا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وساهم التفاؤل إزاء تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة أيضا في تحسن المعنويات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بقيادة مؤشر أسهم قطاع الدفاع الذي ارتفع 0.6% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل مطلع الأسبوع ردا على هجوم يشتبه بأنه إسرائيلي على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل/نيسان.

ومن بين أكثر الأسهم صعودا سهم شركة البرمجيات السويسرية تيمينوس الذي قفز 15.6% بعد أن قالت الشركة إن "لجنة خاصة" شكلها مجلس الإدارة خلصت إلى أن الاتهامات الواردة في تقرير لشركة هيندنبورغ للأبحاث غير صحيحة ومضللة، وفقا لـ "رويترز".

وصعد سهم أجايز 3.6% بعد أن أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي أنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة فوسون الصينية للاستحواذ على حصتها البالغة 9% في شركة التأمين البلجيكية مقابل نحو 730 مليون يورو (777.60 مليون دولار).

كما ارتفع سهم أديداس 3.5% بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف شركة الملابس الرياضية الألمانية إلى "زيادة الوزن النسبي للسهم في المحافظ" من "تقليل الوزن النسبي للسهم في المحافظ".