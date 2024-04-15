الذهب يصعد مع زيادة الطلب بفعل التوتر في الشرق الأوسط

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صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وحامت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2350.59 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2366.40 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأونصة يوم الجمعة.

وأثار أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل قلق الإسرائيليين وخشيتهم من أن حرباً أكبر تلوح في الأفق.

وتسببت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجدداً بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 973.05 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 1% إلى 1038.99 دولار للأونصة.