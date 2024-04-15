مكاسب قوية للبورصة المصرية في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر

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استهلت البورصة المصرية تعاملاتها بعد عطلة عيد الفطر اليوم الاثنين على ارتفاع قوي ليقترب المؤشر الرئيسي من مستوى 30 ألف نقطة بعد أداء متذبذب منذ قرار تعويم الجنيه بحسب محللين.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية مرتفعا 3.9% عند 29 ألفا و616 نقطة كما صعد المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 2.36% إلى 6696.15 نقطة والمؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 2.93% إلى 9584.51 نقطة.

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واتجه المصريون إلى الشراء بصاف بلغ 354 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب إلى البيع بصاف قدره 159.8 مليون و194.2 مليون جنيه على التوالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وارتفعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.42% إلى 68.62 جنيه ومجموعة إي.إف.جي القابضة 2.27% إلى 17.6 جنيه والسويدي إليكتريك 7.12% إلى 36.4 جنيه والبنك التجاري الدولي 3.07% إلى 82.52 جنيه وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 11.82% إلى 25.54 جنيه وحديد عز 6.23% إلى 61.93 جنيه.

كما صعدت أسهم بلتون المالية القابضة 0.58% إلى 3.48 جنيه وأوراسكوم للتنمية مصر 6.82% إلى 11.9 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 2.93% إلى 10.88 جنيه وبالم هيلز 5.48% إلى 3.85 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 2.12% إلى 3.85 جنيه ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 4.86% إلى 56.95 جنيه.

وتراجع سهم أوراسكوم كونستراكشون 0.73% إلى 288.89 جنيه، وسهم جهينة للصناعات الغذائية 0.25% إلى 16.02 جنيه.

وقال المحلل المالي محمد نبيل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن السوق تقترب من 30 ألف نقطة في توجه لإنهاء فترة تصحيح المسار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف والاعتماد على الأسهم ذات الأنشطة الاقتصادية الجيدة.

وأضاف أن "قطاعي التطوير العقاري وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء يقودان البورصة حاليا بعد فك ارتباط السوق بالدولار الموازي، وهو ما ظهر في جلسة افتتاحية الأسبوع اليوم".

وتابع "أسهم حديد عز وطلعت مصطفى والسويدي وغيرها في قطاعي الصناعة والعقارات، هي الأفضل أداء بعد عام كامل من احتلال التجاري الدولي والبتروكيماويات قائمة الأسهم الأكثر نشاطا وجذبا للسيولة".

وتوقع نبيل أن تكسر السوق مستوى 30 ألف نقطة في المدى المتوسط، مشيرا إلى وجود مقاومة قوية في ظل ارتفاع الفائدة المصرفية وما أدت إليه من اجتذاب المؤسسات المحلية للاستثمار في أدوات الدين مثل أذون الخزانة والسندات.