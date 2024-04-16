اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأسواق العالمية

"بلاك روك" تتوقع عودة ارتفاع أسواق الأسهم لمستوياتها القياسية

مع توقعات باستقبال الأسواق نحو 18 تريليون دولار حال خفض الفائدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

توقع روبرت كابيتو - Robert Kapito المؤسس المشارك لشركة "بلاك روك - BlackRock"وهي أكبر مدير أصول في العالم، أن ترتفع أسواق الأسهم مرة أخرى للمستويات القياسية المسجلة قبل أسابيع.

وأشار كابيتو إلى أن ما يقرب من 9 تريليونات دولار مستثمرة في صناديق أسواق المال بالإضافة إلى مبلغ مماثل في بدائل نقدية في البنوك قد تتجه إلى أسواق المال.

وأضاف أن سرعة تحول المستثمرين من البدائل النقدية إلى أسواق المال تعتمد الخطوة المقبلة التي يتجه فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة،لكن فرص رفع الفيدرالي أسعار الفائدة تبقى موجودة خاصة مع بيانات قوة الاقتصاد وثبات التضخم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط