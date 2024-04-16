"بلاك روك" تتوقع عودة ارتفاع أسواق الأسهم لمستوياتها القياسية
مع توقعات باستقبال الأسواق نحو 18 تريليون دولار حال خفض الفائدة
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توقع روبرت كابيتو - Robert Kapito المؤسس المشارك لشركة "بلاك روك - BlackRock"وهي أكبر مدير أصول في العالم، أن ترتفع أسواق الأسهم مرة أخرى للمستويات القياسية المسجلة قبل أسابيع.
وأشار كابيتو إلى أن ما يقرب من 9 تريليونات دولار مستثمرة في صناديق أسواق المال بالإضافة إلى مبلغ مماثل في بدائل نقدية في البنوك قد تتجه إلى أسواق المال.
وأضاف أن سرعة تحول المستثمرين من البدائل النقدية إلى أسواق المال تعتمد الخطوة المقبلة التي يتجه فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة،لكن فرص رفع الفيدرالي أسعار الفائدة تبقى موجودة خاصة مع بيانات قوة الاقتصاد وثبات التضخم.
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