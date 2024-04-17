"نيكاي" يغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير

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انخفض المؤشر نيكاي الياباني لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، ليغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى في شهرين، إذ أثر التوتر في الشرق الأوسط على المعنويات، كما أقبل المستثمرون على جني الأرباح قبل أن يبلغ موسم إعلان نتائج الشركات ذروته.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.3% عند 37961.80 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 فبراير/شباط. والمؤشر في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 2663.15 نقطة.

وفتح المؤشر الرئيسي على ارتفاع لكنه أخفق في الحفاظ على مكاسبه إذ ساد الحذر التداولات، كما حدث على مدار الأسبوع، بسبب الغموض الذي يكتنف تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

ويقول محللون إن الحذر يهيمن في ذات الوقت على تداولات المستثمرين مع بدء موسم إعلان النتائج المالية للشركات في اليابان، ومن المقرر أن تعلن شركات كبيرة مثل أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق نتائجها الأسبوع المقبل.

وقال كينجي آبي المحلل في شركة دايوا للأوراق المالية "نرى بعض الضعف في السوق هذا الموسم" مع نشر الشركات توجيهات تتعلق بالعام المالي الجديد مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل موسم إعلان النتائج.

وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الليل في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما أعطى المؤشر نيكاي القليل فقط من الدعم.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أمس الثلاثاء إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول، مما يبدد آمال تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

وتكبد المؤشر نيكاي خسائر كبيرة مع صعود 32 فقط من الشركات المدرجة عليه والبالغ عددها 225 شركة، وقادت الشركات المرتبطة بالرقائق الخسائر.

وتراجع سهم أدفانتست 4.5% في حين انخفض سهم لازرتك 7.9% وانخفض سهم طوكيو إلكترون 1%.

وانخفض سهم شركة فانوك 3.3% في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.3%.

ومن بين الرابحين القلائل شركة ريسوناك القابضة التي قفز سهمها 12% بعدما رفعت شركة الكيماويات توقعات لإيرادات 2024.