تراجع حاد للبورصة المصرية تحت ضغط جني المستثمرين الأجانب للأرباح

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم الخميس تحت وطأة ضغوط بيعية من جانب الأجانب وسط تقارير عن تحركات إسرائيلية على حدود رفع الفلسطينية، بحسب محللين.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على تراجع بنسبة 4.5% إلى 28 ألفا و332 نقطة كما هبط مؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 4.82% إلى 6504.19 نقطة ومؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 5.01% إلى 9257.92 نقطة.

واتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع المكثف بصاف بلغ 1.441 مليار جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب إلى الشراء بصاف قدره 1.153 مليار و288.1 مليون جنيه على التوالي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وهوت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.13% إلى 65.05 جنيه ومجموعة إي.إف.جي القابضة 2.9% إلى 17.1 جنيه والسويدي إليكتريك 5.79% إلى 35 جنيها والبنك التجاري الدولي 2.56% إلى 80 جنيها وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 8.19% إلى 22.97 جنيه.

وتراجعت أسهم حديد عز 6 إلى 62 جنيها وبلتون المالية القابضة 4.84% إلى 3.34 جنيه وأوراسكوم للتنمية مصر 4.03% إلى 11.9 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 6.70% إلى 10.44 جنيه وبالم هيلز 5.16% إلى 3.86 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 6.83% إلى 3.82 جنيه وجي.بي كوربوريشن 6.24% لتغلق عند 10.97 جنيه.

قال رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، إن البورصة المصرية شهدت تذبذبات عنيفة خلال جلسة اليوم الخميس، لتغلق على تراجع حاد للمؤشر الرئيسي بنحو 4.5%.

وأضاف الألفي في مقابلة مع "العربية Business"، أن المستثمرين الأجانب اتجهوا للبيع بقوة اليوم مدفوعا بصفقة استحواذ بي انفستمنت القابضة على حصة 69% من أسهم أوراسكوم المالية وهي أسهم مملوكة لمستثمرين أجانب.

وبين أن هناك بعض الأخبار السلبية الأخرى التي انعكست على السوق أبرزها مخاوف المستثمرين الأفراد من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بجانب التطورات الجيوسياسية في غزة مع مخاوف اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية.

وذكر أن حركة الجنيه المصري أمام الدولار طبيعية بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وهي خاضعة للعرض والطلب.

وفي ذات السياق قال معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية إن الجلسة شهدت عمليات جني للأرباح بعد تحقيق ارتفاعات في جلسة أمس بينما أثارت مخاوف لدى المستثمرين الأجانب بعد ورود تقارير عن تحركات للجنود الإسرائيليين على حدود مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف الشهيدي أن السوق المصرية تتخذ اتجاها عرضيا بين مستويين هما 27 ألفا و30 ألف نقطة منذ قرارات تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة.

وتابع "البورصة حاليا في مرحلة إعادة توازن وتقييم للأسهم والأصول، بعد فك ارتباطها بالدولار الموازي الذي ظل يتحكم في اتجاه السوق عاما كاملا، إثر صدور قرار تحرير سعر الصرف".