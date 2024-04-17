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خاص

"بلوم" للعربية: جني الأجانب للأرباح بالبورصة المصرية مرتبط بتصاعد التوتر

صعود السوق مع عودة المؤسسات المحلية للشراء

دبي - العربية.نت
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تشهد مؤشرات البورصة المصرية، منذ الإثنين الماضي، تذبذبات، خاصة المؤشر الرئيسي، ويأتي هذه بالتزامن مع تحسن قيم السيولة بعودة المؤسسات المحلية للشراء، في حين شهد السوق عمليات بيع من قبل الأجانب والعرب.

واعتبر العضو المنتدب لشركة "بلوم" لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أن عمليات البيع التي يقوم بها الأجانب والعرب، مدفوعة بالخوف من تصاعد التوتر في المنطقة، وبالتالي يؤثرون جني الأرباح والانتظار ريثما تتضح الرؤية.

وأكد فتح الله في مقابلة مع "العربية Business" أن عودة التذبذب للسوق طبيعية بعد وصول السوق لقمة تاريخية فوق 35 ألف وبالتالي كان لا بد من عملية إعادة تصحيح، وجني أرباح خاصة أن الإجازة كانت طويلة وآثر المستثمرون البيع قبلها خوفاً من تصاعد الأحداث بالمنطقة.

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وتابع: لكن السوق الآن يعاود للصعود من جديد، وهو أمر طبيعي في ظل عودة المؤسسات المحلية للشراء.

كانت جلسة تداولات أمس الثلاثاء، شهدت تراجع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بضغوط متأتية من هبوط بعض الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100".

ويأتي ذلك بعد مكاسب قوية للسوق في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر، حيث أغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية مرتفعا 3.9% عند 29 ألفا و616 نقطة كما صعد المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 2.36% إلى 6696.15 نقطة والمؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 2.93% إلى 9584.51 نقطة.

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