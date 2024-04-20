"ناسداك" يسجل خسارة أسبوعية 5.5% وسط تراجع أسهم "نتفليكس"

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أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 على انخفاض أمس الجمعة مع تراجع أسهم نتفليكس، لكن مكاسب أميركان إكسبريس الفصلية أبقت مؤشر داو جونز مرتفعا.

تراجعت أسهم نتفليكس بعد أن جاءت رؤية الشركة لإيراداتها في الربع الثاني أقل من توقعات المحللين.

لكن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بفضل صعود سهم أميركان إكسبريس، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 43.92 نقطة أو 0.88% ليغلق عند 4967.20 نقطة، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 3%.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 319.48 نقطة أو 2.05% ليصل إلى 15281.10 نقطة، في حين هبط بنسبة 5.5% في أسبوع.

في المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 209.14 نقطة أو 0.55% إلى 37984.52 نقطة، ليمحو خسارته منذ بداية الأسبوع.