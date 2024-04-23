وول ستريت ترتفع مع إعلان المزيد من نتائج الأعمال

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدفوعة بصعود مجموعة من أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، بينما يدرس المستثمرون مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية قبل صدور نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 116.1 نقطة بما يعادل 0.30% إلى 38356.07 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 18.3 نقطة أو 0.36% إلى 5028.85 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 74.2 نقطة أو 0.48% إلى 15525.552 نقطة.