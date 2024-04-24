تداول السعودية" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 2.235 مليار ريال
يبدأ إدراجها ابتداء من الخميس 25 أبريل الجاري
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أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.235 مليار ريال.
وذكرت "تداول السعودية" في بيان على موقعها اليوم الأربعاء، إن الأدوات التى تمت الموافقة على إدراجها تمثل زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 2.235 مليار ريال ليصل إلى نحو 15.119مليار ريال.
على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 25 أبريل 2024.
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