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تسلا

دراسة: هذه الأسهم تميل للارتفاع عندما تنخفض أسهم "تسلا"

انخفاض أرباحها المعدلة للربع الأول بنسبة 48%

دبي - العربية Business
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تميل ستة أسهم في مؤشر S&P 500 إلى الارتفاع عندما تنخفض أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا"، وفقًا لتحليل البيانات الأخيرة الذي أجرته "CNBC Pro".

وبحسب الدراسة - التي اطلعت عليها "العربية Business" - الأسهم هي كل من: "Linde" و"FMC"، و"eBay"، و"Church & Dwight"، و"Walmart"، وبنك Wells Fargo.

وكان أداء تلك الأسهم مرتبطًا ارتباطًا عكسيًا لأداء سهم "تسلا" الشهر الماضي.

كشفت شركة تسلا أن أرباحها المعدلة للربع الأول انخفضت بنسبة 48%، وهي أقل من توقعات وول ستريت المنخفضة، لكنها أكدت للمستثمرين أنها تخطط للمضي قدماً في نموذج أرخص من المقرر طرحه العام المقبل.

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أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 9% في إجمالي الإيرادات، وهو ما خالف أيضاً تقديرات المحللين. وانخفض هامش ربحها بمقدار نقطتين مئويتين.

وبحسب الدراسة لدى الأسهم الستة ارتباط عكسي مع سهم "تسلا" خلال شهر مارس، حيث وصلت قيمة معامل الارتباط إلى: "Linde" (سالب 0.8513) و"FMC" (سالب 0.8318)، و"eBay" (سالب 0.7878)، و"Church & Dwight" (سالب 0.7701)، و"Walmart" (سالب 0.7689)، وبنك "Wells Fargo" (سالب 0.7619).

تعتبر قيمة سالب 1 هي أقسى درجات الارتباط العكسي بينما 1 هي أقسى درجات الارتباط الإيجابي. فيما تعتبر 0 هي علامة على عدم وجود أي ارتباط بين السهمين.

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