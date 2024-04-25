أسهم أوروبا تتراجع وسط تباين أرباح الشركات

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أرباح متباينة من شركات كبرى مثل نستله ودويتشه بنك.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.24% بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، متأثرا بخسائر في قطاعات المواد الغذائية والمشروبات والسلع الصناعية.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد توقعات إيرادات مخيبة للآمال من عملاقة منصات التواصل الاجتماعي الأميركية ميتا الليلة الماضية، وفقا لـ "رويترز".

ونزل سهم شركة إس.تي.مايكرو إليكترونيكس 2.9% بعد أن خفضت الشركة المصنعة للرقائق توقعات مبيعات العام بأكمله. وهوى سهم الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق بي.إي سيمي كونداكتورز الهولندية نحو ثلاثة% بعدما أخفقت في تحقيق توقعات الربع الأول.

وخسر سهم شركة نستله 4% لعدم تحقيق أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم تقديرات نمو المبيعات الذاتية المتوقعة في الربع الأول.

وتراجع سهم دويتشه بنك 0.7%، بينما ارتفع سهم بي.إن.بي باريبا بعد أن سجل أكبر المقرضين في منطقة اليورو أرباحا قوية في الربع الأول.