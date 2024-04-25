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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد أرباح باهتة وضعف بيانات الاقتصاد الأميركي

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضا 0.7%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بتقارير أرباح ضعيفة من نستله ومن شركة المدفوعات الرقمية الهولندية (أدين)، بينما تأثرت المعنويات أيضا عقب بيانات أشارت لضعف نمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7% بعد أن كان قد خسر 1.3% خلال اليوم بما يتماشى مع تراجع في الأسهم العالمية.

وتصدر قطاع البضائع الصناعية خسائر القطاعات بهبوطه 1.8%، إذ تراجع سهم شركة أدين 18.4% بعد مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول ومخاوف المحللين من تسجيل الرسوم المحصلة أدنى مستوى على الإطلاق، وفقا لـ "رويترز".

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وهبط سهم نستله 2% بعدما أخفقت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم في تحقيق تقديرات نمو المبيعات في الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات 1.1%.

وخسر قطاع التكنولوجيا 1% أيضا مقتفيا أثر هبوط حاد لنظرائه الأميركيين بعدما أشارت شركة ميتا بلاتفورمز إلى أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي قد تستغرق أعواما لتؤتي ثمارها.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأبطأ وتيرة منذ قرابة عامين، مما نال من المعنويات المنخفضة بالفعل، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول.

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