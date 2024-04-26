نيكاي يرتفع مع تمسك بنك اليابان بالتيسير النقدي

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة بعدما اختار بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع وقال إن ظروف التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.

وصعد نيكاي 0.8% إلى 37934.76 نقطة عند الإغلاق بزيادة 0.4% عن الجلسة الصباحية بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال فترة الراحة في منتصف النهار.

وربح المؤشر أكثر من 1% خلال الجلسة وتجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة، لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الزخم.

وسجل المؤشر صعودا أسبوعيا بنسبة 2.3% ليعوض جزءا من خسائر الأسبوع السابق حين انخفض 6.2% وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2022.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86% عند الإغلاق بارتفاع 2.3% أيضا في الأسبوع.

وحقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكاي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة وصعد سهم ميتسوي فودوسان 3.6%.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع مقتفية أثر مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليل مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2% تقريبا رغم انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.

وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2% تقريبا وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة 2.35%.

وخالف سهم شركة شين-إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون اتجاه أسهم شركات أشباه الموصلات وانخفض بأكثر من 6% بعد إعلانها أنها ستقدم علاوة ضخمة في عرض الاستحواذ على شركة ميماسو.