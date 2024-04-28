"صافولا" تقدم طلب زيادة رأسمالها إلى هيئة السوق المالية
بقيمة 6 مليارات ريال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية
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أعلنت مجموعة صافولا عن تقديمها لملف طلب زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بتاريخ اليوم 28 أبريل الجاري.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها تقدمت بطلب للموافقة على زيادة رأس مالها من نحو 5.339 مليار ريال إلى 11.339 مليار ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره6 مليارات ريال.
وكانت الرشركة قد أعلنت بتاريخ 7 فبراير الماضي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بجانب توزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة (34.52%) إلى مساهميها المستحقين وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.
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