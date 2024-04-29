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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوياتها في أسبوعين

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.3%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين لتواصل مكاسبها القوية التي حققتها الأسبوع الماضي، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، مع صعود أسهم أنجلو أميركان 2.3% بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة بي.إتش.بي تدرس تحسين عرضها للاستحواذ على شركة التعدين.

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وقفز سهم أتوس 12.6% بعد أن قدمت الحكومة الفرنسية عرضا لشراء بعض وحداتها الرئيسية.

وهوى سهم دويتشه بنك بقرابة الـ 4%، إذ سينفذ البنك الألماني حكما قضائيا بشأن دعوى قضائية تتعلق باستحواذه على بوستبنك، مما سيضر بأرباحه في الربع الثاني والعام بأكمله.

ويترقب المتعاملون بيانات التضخم في منطقة اليورو وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن الفائدة بحثا عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية العالمية.

وينتظر المتعاملون أيضا القرار النهائي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث بشأن ما إذا كان سيستمر في منصبه أم سيتنحى.

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