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سعر الذهب

الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأميركية

صعود الفضة في المعاملات الفورية

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)

وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2327.09 دولار للأونصة.

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ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2338.30 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي في 30 أبريل/نيسان وأول مايو/أيار، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5% خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.24 دولار للأونصة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.95 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 954.94 دولار للأونصة.

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