تحديد النطاق السعري لطرح "مياهنا" السعودية بين 10.5 و11.5 ريال للسهم

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة "مياهنا" مياهنا" نيابة عن الشركة، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المتوقع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تحدد النطاق السعري للطرح بين 10.5 – 11.5 ريال سعودي للسهم الواحد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، وتنتهي يوم الخميس 2 مايو 2024.

وستقوم الشركة بتسجيل أسهمها و طرح 48,277,663 سهماً عادياً من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل المساهم البائع.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 9,655,533 سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد.

ويبلغ عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة (المؤسسات) نحو 48.278 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كافي من المستثمرين الأفراد سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى نحو 38.62 مليون سهم، تمثل ما نسبته 80% من إجمالي أسهم الطرح.

وتبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو وينتهي في 22 مايو 2024.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

تأسست شركة مياهنا في عام 2008، وترتكز أعمالها على مجالين رئيسين هما مشاريع الامتياز والعمليات والصيانة.