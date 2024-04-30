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سوق السعودية

"بنك البلاد" يقر زيادة رأس المال 25% بأسهم منحة وتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن 2023

يبدأ توزيع الأرباح النقدية يوم الخميس 16 مايو 2024

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البلاد على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 25% عن طريق منح أسهم مجانية ورسملة 2.5 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال قبل الزيادة 10 مليارات ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 12.5 مليار ريال، بينما عدد الأسهم قبل الزيادة مليار سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1.25 مليار سهم‎.‎

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وأوضح أن هذه التوصية بزيادة رأس المال تهدف لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة ‏التشغيلية‎، وستتم عن ‏طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم‎، وحال وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع ‏بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا ‏تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.‏

ومع موافقة مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون ‏الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)‏ في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ‏انعقاد الجمعية.‏

ووافق المساهمون أيضا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 500 مليون ريال عن العام المالي 2023م، بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5%من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 16 مايو 2024م.

كما تمت الموافقة على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.

ووافق المساهمون أيضا على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

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