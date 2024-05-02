البنك الأهلي السعودي يقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.4 مليار ريال

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وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي في اجتماعها أمس الأربعاء 1 مايو 2024 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م، بإجمالي 5.4 مليار ريال لعدد 6 مليارات سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، ولتصل نسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.

ويكون تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبار من 14 مايو الجاري.

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنحو 5% في الربع الرابع من 2023، لتصل إلى 4.95 مليار ريال، حيث جاءت النتائج أعلى من التوقعات البالغة 4.93 مليار ريال.

فيما ارتفعت أرباحه بنسبة 7.69% في 2023، لتصل إلى نحو 20.01 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 18.58 مليار ريال في 2022.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

كما تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 15 مايو الجاري ولمدة 3 سنوات تنتهي في 14 مايو 2027.