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سوق السعودية

مصرف الإنماء يوزع 2.5% أرباحا نقدية عن الربع الأول من 2024

بإجمالي 621.4 مليون ريال وبواقع 0.25 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء بتاريخ 5 مايو 2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي بنسبة 2.5% عن الربع الأول من العام 2024.

وقال المصرف في بيان لـ"تداول السعودية اليوم الأحد، إن إجمالي مبلغ التوزيعات نحو 621.4 مليون ريال تقريبا، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.486 مليار سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بعد خصم الزكاة.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 19 مايو 2024م والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما تاريخ التوزيع 2 يونيو 2024م.

وأشار المصرف إلى استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي السعودي لتوزيع أرباح الربع الأول 2024م.

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ولفت البنك انتباه المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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