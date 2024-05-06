اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
إحدى محطات شركة الدريس (المصدر: موقع الشركة)
إحدى محطات شركة الدريس (المصدر: موقع الشركة)
سوق السعودية

"الدريس" توافق على زيادة رأس المال 33.33% بأسهم منحة

بجانب توزيع ريال واحد للسهم عن عام 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 33.33% عن طريق منح أسهم عبر رسملة 250 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة البالغة 338.3 مليون ريال بنهاية العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس المال قبل الزيادة 750مليون ريال وسيصل إلى مليار ريال بعد الزيادة وسيرتفع عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 100 مليون سهم بعد زيادة رأس المال.

وأوضحت أنه سيتم منح سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة، مشيرة إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى أن يتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

قفزة لأرباح "تكافل الراجحي" الفصلية بـ81.7% إلى 111.4 مليون ريال شركات سوق السعودية قفزة لأرباح "تكافل الراجحي" الفصلية بـ81.7% إلى 111.4 مليون ريال

وقالت إن تاريخ الأحقية سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 مليون ريال عن عام 2023 وبواقع ريال واحد للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 20 مايو 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إسرائيل تؤكد وضع خطة لإجلاء المدنيين من منطقة رفح.. وخبراء: "مبهمة" إسرائيل تؤكد وضع خطة لإجلاء المدنيين من منطقة رفح.. وخبراء: "مبهمة"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط