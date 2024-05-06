"الدريس" توافق على زيادة رأس المال 33.33% بأسهم منحة

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 33.33% عن طريق منح أسهم عبر رسملة 250 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة البالغة 338.3 مليون ريال بنهاية العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس المال قبل الزيادة 750مليون ريال وسيصل إلى مليار ريال بعد الزيادة وسيرتفع عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 100 مليون سهم بعد زيادة رأس المال.

وأوضحت أنه سيتم منح سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة، مشيرة إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى أن يتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

وقالت إن تاريخ الأحقية سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 مليون ريال عن عام 2023 وبواقع ريال واحد للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 20 مايو 2024.