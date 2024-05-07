المؤشر "نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

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قفز المؤشر نيكاي الياباني أكثر من 1% اليوم الثلاثاء وسط تحسن ثقة المستثمرين مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام واستمرار مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.57% إلى 38835.10 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل/نيسان.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.65% عند 2746.22 نقطة.

وقدمت الأسهم الأميركية قوة دافعة جديدة مع ارتفاع توقعات الأسواق لفرصة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام. وأظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن النمو تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان مما عزز عمليات شراء الأسهم.

وارتفعت الأسهم اليابانية على نطاق واسع وسط الأنباء الإيجابية، إذ سجل 152 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكاي مكاسب.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة ليحصلوا على دفعة من أداء وول ستريت بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أبل عن نتائج إيرادات باعثة على التفاؤل. وعززت مكاسب الجلسة بشكل كبير ارتفاع المؤشر نيكاي بنحو 600 نقطة.

وظلت الأسواق المالية اليابانية مغلقة يومي الجمعة والاثنين بمناسبة عطلة عامة.

وبالنسبة لأسهم الشركات، قفز سهم عملاقة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 5.2% ليرفع وحده المؤشر نيكاي 179.47 نقطة، وقفز كذلك سهم شركة ديسكو كورب المرتبطة بالرقائق 9% ليسجل أفضل أداء اليوم.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، 3.7%. وارتفع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.3%.

وبعيدا عن التكنولوجيا، ارتفع سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 3.2% ليرفع المؤشر نيكاي 126.51 نقطة.

لكن سهمي مجموعة سوني وشركة دايتشي سانكيو للأدوية تراجعا 2.9% و3.2 على الترتيب.