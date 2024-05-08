أسهم أوروبا تصعد مدعومة بتفاؤل مرتبط بنتائج أعمال
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 0.3% إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر
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بدأت الأسهم الأوروبية المعاملات على ارتفاع اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود سهمي أنهايزر-بوش إنبيف وسيمنس إنرجي في أعقاب نتائج فصلية قوية، فيما يبحث المستثمرون أيضا مصير قرارات خفض الفائدة من بنوك مركزية كبيرة.
وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر. وقفز المؤشر بأكثر من 1% إلى مستوى إغلاق قياسي أمس الثلاثاء.
وصعد سهم سيمنس إنرجي بنحو 13% بعد أن رفعت الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة معدات الكهرباء توقعاتها لعام 2024 بعد تجاوز نتائج الربع الثاني التوقعات، وفقا لـ "رويترز".
وقفز سهم أنهايزر-بوش إنبيف، أكبر شركة عالمية لصناعة الجعة، 4.8% بعد زيادة المبيعات في الربع الأول 2.6% وهو ما يتفق مع التوقعات، فيما جاءت أحجام المبيعات أفضل من المتوقع.
ودفع ذلك المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات للارتفاع 1.4%.
وعلى الجانب الآخر تراجع سهم بي.إم.دبليو 4.7% بعد توقع شركة صناعة السيارات تراجع الأرباح قبل خصم الضريبة هذا العام.
ونزل سهم سكانسكا السويدية للتشييد 4.2% بعد زيادة أقل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في الربع الأول.
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