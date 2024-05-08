أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق مع ترقب إشارات خفض الفائدة

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ظلت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الأربعاء، فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20% إلى 2309.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33% إلى 2316.40 دولار للأونصة.

وتترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيجان يوم الجمعة وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية 15 مايو/أيار، بحسب "رويترز".

وقال إيليا سبيفاك رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في تاستي لايف "يشعر الاحتياطي الاتحادي بالقلق بشأن التضخم لكنه لن يرفع أسعار الفائدة أكثر وما زال يريد خفضها إذا أتيحت له الفرصة، هذه هي القصة. لن يتغير الكثير فيها حتى يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل".

وأضاف سبيفاك أنه إذا أظهرت البيانات "تضخما مخيفا"، فلن يتمكن البنك المركزي الأميركي من خفض أسعار الفائدة وسيضغط هذا على الذهب.

وتخفض أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 65% خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف أونصة من الذهب إلى احتياطاته في أبريل/نيسان، ليواصل البنك مشترياته خلال 18 شهرا الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.36 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.15% إلى 975.48 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 974.93 دولار.