"آي.إف.آر": البنك الإسلامي للتنمية يطرح صكوكا بملياري دولار لأجل 5 سنوات

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ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار الدخل الثابت اليوم الأربعاء أن البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة أصدر صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار فيما تجاوز الطلب نحو 2.4 مليار.
وأضافت الخدمة أن السعر النهائي للإصدار تحدد عند 50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي المبدئي الذي تحدد عند 55 نقطة أساس فوق المعدل ذاته، وفق "رويترز".
ومن المتوقع إعلان التخصيص والتسعير في وقت لاحق من اليوم.
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