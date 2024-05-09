"مصرف الراجحي" يبدأ طرح صكوك مستدامة والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار

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بدأ مصرف الراجحي اليوم الخميس 9 مايو طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقال المصرف في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن تاريخ نهاية الطرح غدا 10من مايو وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وذكر أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أميركي، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي أيضا بزيادات بقيمة 1000 دولار.

وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي "بي جي إس سي"، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.

وسوف يحدد سعر طرح (الصك) والعائد حسب أوضاع السوق، مشيرا إلى أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.