الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 5 أبريل وسط آمال خفض الفائدة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل/نيسان بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2350.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار 2.2% منذ بداية الأسبوع.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2356.90 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "استعاد الذهب سحره هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأميركية الكلية الضعيفة. وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى أسوأ من المتوقع، والتي تأتي في أعقاب أرقام الوظائف غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي".

ويتوقع المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وأضاف ووترر أن تقارير التضخم لديها القدرة على تغيير الوضع "فيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لخفض أسعار الفائدة"، وإذا تبين أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فقد يستفيد الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وذكرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أمس الخميس أن هناك قدرا كبيرا من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة.

على صعيد آخر، قال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت، وإن إسرائيل ستمضي قدما في عملية رفح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.38 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل نيسان أيضا.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 983.78 دولار وصعد البلاديوم 0.5% إلى 971.50 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.