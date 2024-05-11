أسهم شركة صينية تقفز 35% في يوم واحد.. لهذا السبب!

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قفزت القيمة السوقية لشركة صينية تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية بنحو الثلث بعد أن ارتفعت أسهمها بنسبة 35% خلال يوم واحد، في حالة نادرة الحدوث في الأسواق على وجه العموم.

وفي التفاصيل التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليها "العربية.نت" فقد ارتفعت أسهم شركة (Zeekr)، وهي العلامة التجارية للسيارات الكهربائية الراقية التابعة لشركة (Zhejiang Geely Holding Group)، وحصلت القفزة في القيمة السوقية للشركة خلال تداولات يوم الجمعة لتودع الأسبوع على مكاسب قياسية.

وبحسب "بلومبرغ" فإن المكاسب القياسية التي سجلتها أسهم الشركة جاءت مدفوعة بالطرح العام الأولي الموسع الذي يعد أكبر إدراج أميركي من قبل شركة مقرها الصين منذ العام 2021.

وأغلقت أسهم الإيداع الأميركية لشركة "زيكر" عند 28.26 دولار للسهم يوم الجمعة في نيويورك، مما جعل الشركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 6.9 مليار دولار أميركي. وجمعت الشركة يوم الخميس 441 مليون دولار من بيع 21 مليون سهم بسعر أعلى من النطاق الذي كان بين 18 إلى 21 دولاراً.

ولدى شركات التأمين خيار شراء ما يصل إلى 3.15 مليون سهم إضافي في خيار التخصيص الزائد، والذي إذا تم ممارسته بالكامل سيرفع العرض إلى 24.15 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 9.1% من رأس مال شركة "زيكر".

وكانت العديد من الشركات الكبرى مهتمة بالاشتراك في أسهم بقيمة تصل إلى 349 مليون دولار في الطرح العام، حسبما ذكرت شركة "زيكر".

وأدى الطرح العام الأولي لشركة "زيكر" إلى انتعاش سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة والذي يتجاوز بشكل مطرد الأحجام الباهتة في العامين الماضيين.

وتقول "بلومبرغ" إن ما يقرب من 17 مليار دولار تم جمعها عبر الإدراج في البورصات الأميركية منذ 1 يناير مقارنة بأقل من 10 مليارات دولار في هذه المرحلة من العام الماضي، مع ما يقرب من نصف حجم عام 2023.

ويعد إدراج (Zeekr) الأكبر من قبل شركة مقرها الصين في الولايات المتحدة منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة "ديدي غلوبال" بقيمة 4.4 مليار دولار قبل ثلاث سنوات تقريباً. وبعد أيام من طرح شركة خدمات نقل الركاب للاكتتاب العام، أصبحت موضوع تحقيق من قبل الجهات التنظيمية الصينية وتم شطبها من بورصة نيويورك بعد أقل من عام. وأدت الحملة التي أعقبت الاكتتاب العام الأولي لشركة "ديدي"، والتي امتدت إلى مساحات واسعة من قطاع التكنولوجيا في البلاد، إلى سحق أسعار الأسهم ونشاط الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة.