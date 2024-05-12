"مصرف الراجحي" يجمع مليار دولار من طرح صكوك رأس مال إضافي

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أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وبلغت القيمة الإجمالية للطرح مليار دولار.

وقال المصرف بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تسوية إصدار الصكوك ستتم بتاريخ 16 مايو الجاري، وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5 آلاف صك بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وسجلت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أميركي، بعائد 6.375% سنويا.

وأشار إلى أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.