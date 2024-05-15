عمومية "كهرباء السعودية" تقر توزيع 7% أرباحا نقدية عن عام 2023
اعتبارا من يوم الخميس 30 مايو الجاري وبواقع 70 هللة للسهم
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وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" في اجتماعها يوم 13 مايو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية عن عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 2.92 مليار ريال تقريبا وبواقع 70 هللة للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وستصرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 30مايو 2024 عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة.
وسيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة للمساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
أما المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية، وكذلك المساهمون من حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.
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